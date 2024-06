Jovem morre após colidir contra traseira de caçamba no interior de Rondônia

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite desta quarta-feira (12), na cidade de Ji-Paraná. O fato aconteceu no Bairro Residencial Carneiro. A vítima foi identificada como sendo Wilian da Silva Alves. Ele morreu após colidir com sua motocicleta na traseira de um caminhão caçamba.

Informações dão conta de que Wilian conduzia uma motocicleta Bros quando colidiu com a traseira de uma caçamba que estava parada. A vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. O jovem estava a caminho de sua residência quando aconteceu a tragédia.

Após o acidente, a Polícia Militar compareceu ao local do ocorrido. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão esclarecidas pela perícia técnica.