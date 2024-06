Jovem sofre tentativa de homicídio enquanto tomava tereré em frente à própria casa em Rio Branco

O jovem Pedro Henrique Lima Alves, 20 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiro na noite desta quarta-feira (12), em frente à sua residência situada na Rua São Paulo, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Pedro Henrique, seus irmãos e alguns amigos estavam na frente a de uma casa tomando tereré quando criminosos se aproximaram a pé e, em posse de uma armas de fogo, efetuaram vários disparos na direção das vítimas. Pedro foi atingido por um projétil que entrou pela coxa direita e se alojou na região abdominal.

Mesmo ferido, o jovem ainda conseguiu correr até a Rua João Paulo e entrou em uma área de mata. Os irmãos e amigos de Pedro saíram ilesos do ataque. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade do ferimento, foi solicitado apoio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram informações e as características dos criminosos e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).