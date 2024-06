Kelly Kley: em Santa Catarina, acreana lança sérum para crescimento de pelos da sobrancelha

Instagram @kellykley

Depilação a LASER de graça! Confira tudo na coluna da Kelly Kley

LANÇAMENTO

A acreana Halyne Lessa lançou o Sérum Fortalecedor de crescimento dos pelos 100% natural que leva seu nome em Santa Catarina.

O produto é 100% natural a base de óleos vegetais, óleo de alecrim para estimular o crescimento e fortalecimento ajudando no combate a queda dos pelinhos. Óleo de Cedro que controla a oleosidade das sobrancelhas e equilibra o PH e estimula os folículos pilosos que melhora o desempenho do crescimento. Óleo de lavanda que possui propriedades antimicrobianas e antisséptico.

O produto pode ser adquirido pelo Mercado Livre.

ESTETIC FACE

A Estetic Face realiza na sexta-feira (28) o Day Botox, um dia reservado para você fazer o seu botox com condições especiais.

Já no dia 04,05 e 06 de julho a Dra. Sandra Aguiar irá realizar seu micro cirúrgico com condições especiais.

Vagas limitadas, não perca esta oportunidade, agende seu horário!

(68) 99600-2514

PARLAMENTO AMAZÔNICO

Aconteceu na quinta – feira (18) o 1º Fórum de Deputadas e Deputados da Amazônia Legal na Câmara dos Deputados em Brasília . Durante o evento foi debatido temas para o desenvolvimento da Amazônia Legal como programas do governo federal para os estados da Amazônia Legal, os cinco eixos de integração do Brasil com os países vizinhos, regularização fundiária na Amazônia Legal.

Na foto os deputados estaduais do Acre, Presidente Luiz Gonzaga, Terceira – secretária da Aleac e Secretária da Mulher do Parlamento Amazônico Antonia Sales, segundo – secretário da Aleac Chico Viga, Presidente da Unale deputado Sérgio Aguiar, Presidente do Parlamento Amazônico Laerte Gomes.

GLAMOUR

No glamour desta semana a bela Danielle Abreu que arrasou com uma bela transformação com as madeixas mega loiras!

15 ANOS

Os papais Nayara Lessa e Samuel Feitosa receberam amigos e familiares no domingo (23) no Espaço Quinta dos Lagos para comemorarem a chegada dos 15 anos de sua primogênita Luíse Lesssa.

FESTA DE SÃO JOÃO

Já é sexta-feira (28) a Festa de São João Sylvia Montenegro com decoração temática, música raiz, comidas típicas, bingo, fogueira e muita animação.

Informações WhatsApp: 68 99223-9162

MAISLASER

Você conhece a MaisLaser? A mais segura, confortável e feita para todos os tons de pele, o tratamento de depilação a laser da MaisLaser conta com a mais moderna tecnologia e atende todos os tons de pele, da pele clara a pele negra inclusive as bronzeadas, proporcionando ótimos resultados com serviços sob medida e protocolos próprios.

Todos os meus leitores estão presenteados com uma experiência em qualquer região do corpo, válido por CPF, caso já tenha realizado, não vale.

Também tem a oportunidade com um belo precinho você adquirir meus combos.

Agendamento: 68 99203-8089

DRIKKA ARAUJO

A micropigmentadora Drikka Araujo sempre pensando em oferecer o melhor as suas clientes tem o melhor laser de remoção, se você tem uma micropigmentação que não gostou do resultado, designer ou da cor já sabe onde ir. Drikka é especialista em remoção de sobrancelha e tatuagem.

Mais informações: 68 99242-5741

REGISTRO

Esta colunista ladeada pelas belas, Érica Andrade, Anailce Silva, Misslane Cordeiro, Delcimar Leite, Marina Monteiro, Higia Thaise e Letícia Vale.

STUDIO FLORY ARAÚJO

Quer arrasar com um maravilhoso cabelo? Studio Flory Araújo, você encontra os melhores produtos e a melhor profissional, sem falar daquele precinho.

Agende seu horário: 68 99226-5751