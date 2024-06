Kim Kardashian investe em carreira de atriz: “Menos botox para mais emoções”

A influenciadora digital Kim Kardashian, 43, firmou que pretende investir na carreira de atriz e que, para isso, deve fazer menos procedimentos estéticos no rosto. A declaração foi dada no novo episódio do reality show “The Kardashians” nesta quinta-feira (20).

“Eu sinto que você precisa de menos botox para mais emoções, e eu não tenho”, disse. “Eu fico pensando. Como vou chorar? Como vou ficar morrendo de medo?”, refletiu Kim Kardashian. A socialite americana revelou quais seus planos para a próxima década que segundo ela, é o período em que ainda estará com a “aparência boa”.

“Posso fazer um filme por ano. Por cerca de dez anos, a minha aparência ainda vai estar boa, então, isso é tudo que tenho”, disse.

Após se dedicar à carreira de atriz, Kim Kardashian quer “tirar uma folga”.

Depois de atuar em “American Horror Story”, a empresária falou que vários estúdios se interessaram por “The Fifth Wheel”, comédia estrelada por ela que será lançada pela Netflix.

“Todos ligaram em 20 minutos com ofertas, foi muito legal. Eu fico [pensando]: ‘Você acha que eu posso fazer isso?’. Como eles sabem que eu posso fazer isso? Agora, a pressão está alta porque está acontecendo”, celebrou Kim.

“Eu, realmente, tenho que fazer isso, e eu tenho que entregar”. Sobre apresentar novos projetos aos estúdios, ela concluiu: “Se acontecer e der certo, vou me sentir muito realizada”.