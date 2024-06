A rua fica no bairro Barão do Amapá e a via é conhecida como Rua da Petrobras. Buracos que ficam na via receberam os pedaços das lápides e de mármore, mas não se sabe, até o momento, quem seria o autor da medida.

Nos pedaços das lápides quebradas aparecem nomes de pessoas e datas. O terreno é de responsabilidade da Transpetro e moradores afirmam que o espaço está abandonado. A Petrobras informou que o terreno é de propriedade da Transpetro. Esta, por sua vez, negou o abandono do terreno e disse que o local é objeto de vistoria periódicas da companhia. Uma equipe, disse a Transpetro, iria vistoriar o espaço novamente. O descarte do material das lápides é crime ambiental, por este motivo o caso foi direcionado para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.