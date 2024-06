Lula pede que ‘democracia prevaleça na América Latina’ em meio a denúncia de golpe na Bolívia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com a imprensa na tarde desta quarta-feira, 26, e repudiou a possibilidade de golpe na Bolívia. Mais cedo, Luis Arce, presidente do país vizinho, denunciou “mobilizações irregulares” de militares em frente à sede do governo em La Paz.

“Eu quero informações. Pedi para o ministro Mauro [Vieira] ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro. Para termos certeza, termos uma posição. Como sou um amante da democracia, quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo”, disse o presidente do Brasil.

Por meio de seu X – antigo Twitter -, Arce denunciou um golpe do exército boliviano e revelou a presença de tanques e tropas na Praça Murillo.

“Denunciamos as mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, escreveu o presidente

Segundo informações da imprensa local, tanques e militares estavam estacionados em torno do quilômetro zero da sede do governo e ainda não se conheciam informações oficiais sobre o deslocamento. O Comandante Geral do Exército, Juan José Zúñiga, chegou ao local num tanque e armado, informam os jornais bolivianos.