Lula sanciona lei que reconhece quadrilhas juninas como manifestação cultural nacional

Na manhã desta segunda-feira, 24 de junho, data em que é celebrado o Dia de São João, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 14.900, que reconhece oficialmente as quadrilhas juninas como uma manifestação da cultura nacional. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União, consolidando a importância dessas festas tradicionais no cenário cultural brasileiro.

Com essa nova legislação, as quadrilhas juninas se juntam a outras expressões culturais já reconhecidas, como o forró, escolas de samba, festas juninas e a música gospel. Este reconhecimento fortalece a importância das quadrilhas no panorama cultural do país, promovendo não apenas a tradição e a alegria das festas juninas, mas também incentivando o turismo cultural e a economia local.

A lei sancionada altera uma legislação já vigente desde abril de 2023, que reconhecia as festas juninas como manifestação cultural nacional. Agora, com a inclusão específica das quadrilhas juninas, a legislação reforça a valorização dessas tradições, que são parte essencial das comemorações de São João em várias regiões do Brasil.