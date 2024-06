Lúpus e leucemia: como são as doenças da cantora americana Halsey

Na última quarta-feira (05), a cantora americana Halsey, de 29 anos, publicou uma série de vídeos em que aparecia chorando enquanto recebia um tratamento com infusões. Em uma outra postagem, ela revelou que há dois anos foi diagnosticada com lúpus e leucemia, mas agora está em remissão.

“Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com lúpus e depois com um distúrbio linfoproliferativo raro de células T. Ambos estão atualmente em tratamento ou em remissão, e provavelmente os terei pelo resto da minha vida”, contou em suas redes sociais.

Halsey desabafou sobre as dificuldades do tratamento, mas afirmou que, lentamente, conseguiu controlar as condições com a ajuda da equipe médica.

“Depois de 2 anos, estou me sentindo melhor e mais grata do que nunca por poder recorrer à música. Mal posso esperar para voltar para onde pertenço, com todos vocês cantando e gritando com o coração”, declarou.

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

O lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode levar à morte.

Em pacientes com lúpus, o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do próprio corpo. Pesquisas sugerem que as doenças autoimunes podem ser resultado de uma interação complexa de diversos fatores, incluindo hormônios, infecções, genética e ambiente.

O diagnóstico para lúpus não é tão simples, pois os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e ser confundidos com os de outras doenças, além de mudar com o passar do tempo. A identificação da doença pode ser feita a partir de exames de sangue, urina e dos sintomas clínicos apresentados durante exame físico.

Sintomas do lúpus

Fadiga;

Febre;

Dor nas articulações;

Rigidez muscular e inchaços;

Vermelhidão na face em forma de “borboleta” sobre as bochechas e a ponta do nariz, mas que pode aparecer no resto do corpo. O sintoma afeta cerca de metade das pessoas com lúpus e piora com a luz do sol;

Lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol;

Dificuldade para respirar.

Leucemia

A leucemia é um tipo de câncer com origem na medula óssea que afeta os glóbulos brancos, responsáveis ​​pela defesa do corpo contra infecções. As unidades problemáticas se multiplicam e substituem as células saudáveis.

A doença pode ser apresentada de duas formas: a crônica, quando a evolução é mais lenta devido a células maduras, e a aguda, quando as células imaturas doentes na medula óssea se multiplicam rapidamente.

Os sintomas incluem: