Mãe da suposta filha de Neymar mostra mala da maternidade

Nos preparativos para a chegada de Helena, suposta terceira filha de Neymar, Amanda Kimberlly compartilhou os itens da mala que levará para a maternidade. A influenciadora fez questão de agradecer ao presente dado por uma especialista em enxoval de bebê, que já atendeu famosos como Daniela Sarahyba e Fernanda Paes Leme.

Além da bagagem do hospital, Kim mostrou a roupinha com que a menina sairá da maternidade. No entanto, o que chamou atenção foi a estilista do look, Naelia Donatti, a mesma que assinou as pelas do batizado de Mavie, filha do atleta com Bruna Biancardi.

Se confirmada a paternidade de Neymar, a herdeira será fruto de um caso extraconjugal, já que na época da concepção, o boleiro estava em um relacionamento com Biancardi.

A notícia da gravidez de Amanda veio à tona em janeiro, durante o Fofocalizando, no SBT. O atacante teria sido avisado por um aplicativo de mensagens. Ele ficou surpreso e, ao mesmo tempo, preocupado com a reação de Bruna, com quem terminou um relacionamento em dezembro do ano passado.

Na ocasião, uma outra influenciadora sugeriu que Mavie ganharia mais um irmãozinho. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter”, escreveu Jamille Lima.