Mãe de Pelé, D. Celeste Arantes, morre aos 101 anos

Morreu, nesta sexta-feira (21/6), aos 101 anos, D. Celeste Arantes, a mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mineira de Três Corações, ela vivia em Santos, no litoral paulista. A causa da morte não foi informada.

D. Celeste teve três filhos com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, falecido no ano de 1996. Pelé era o mais velho. Além dele, ela teve Jair, conhecido como Zoca e a caçula Maria Lúcia.

Centenário

D. Celeste completou 100 anos de vida pouco antes da morte do filho mais famoso. No dia 20 de novembro de 2022, dia da abertura da Copa do Mundo no Catar, o perfil oficial de Pelé nas redes publicou uma homenagem ao centenário da mãe, que sempre foi presença muito frequente na vida do Rei. Cerca de dois meses depois, Pelé morreu, vítima de um câncer.