Maior que Anitta? Bibi Babydoll diz que é destaque do funk no exterior

A cantora curitibana Bibi Babydoll é um sucesso no exterior e chegou ao TOP1 no Spotify da Ucrânia com o single Automotivo Bibi Fogosa. A artista independente, inclusive, acredita que é uma das funkeiras de maior relevância em outros países com suas músicas em português.

Bibi Babydoll exaltou Anitta, mas disse que faz mais sucesso no exterior. “Ela tem o mérito dela e trabalha duro para isso. Ela não só levou o funk brasileiro para um conhecimento global, levou também a cultura, nome e óbvio, toda a versatilidade musical para outros países. Ela trabalha bem a imagem do funk e isso é muio importante para nós, artistas desse gênero, e nossa cultura nacional”, disse.

Em seguida, concluiu: “Colocou o Brasil em evidência e reconhecimento mundial, e isso é muito admirável e importante para todos que trabalham com música e que são brasileiros. Porém, ela não é a única, como muitas vezes é colocada. Até porque funks em destaque, musicalmente falando, de fato ouvidos através do mundo, pertencem a mim e ao MC GW.”

A curitibana Bibi Babydoll também fez questão de exaltar outros expoentes internacionais do funk. “Muitos outros nomes também foram importantes, muito ouvidos e ajudam no fomento do funk nos 4 cantos do mundo. Nomes como Veronica Costa (a mãe loira), Tati Quebra Barraco, Mr Catra, assim como mais recentes como Mc GW, Menor do Alvorada, Kevin O Chris, Dennis DJ, Dj K, e tantos outros representam o ritmo pelo mundo”, pontuou.

A funkeira está em turnê pela Europa e recebe elogios diários de gringos por conta de suas produções. “Eles dizem que estão aprendendo português por minha causa porque se apaixonaram pela minha música, e isso é um ganho cultural muito grande”, afirmou.