Mais de 70 mil doses da vacina da gripe foram queimadas por conta de baixa procura, revela secretário

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, foi o entrevistado da reestreia do podcast do ContilNet nesta segunda-feira (10). Durante a conversa, ele revelou que mais de 70 mil doses da vacina da gripe precisaram ser incineradas no Acre em razão da baixa procura da população pelo imunizante.

Em maio, o Governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública em todo o estado. O decreto, que vale por três meses, se dá em virtude do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da superlotação dos leitos de UTI.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI/AC), Renata Quiles, informou que previsão é de novas remessas da vacinas de influenza só devem chegar em outubro deste ano, com a chegada de uma nova campanha de vacinação.

“Nós não temos mais a vacina da influenza no Acre, porque as campanhas são para um certo período. A nossa campanha foi iniciada em outubro do ano passado para justamente no período em que a imunidade do paciente esteja em alta seja aquele período de sazonalidade que todos os anos nós enfrentamos, que é de março a julho. Infelizmente nós precisamos incinerar mais de 70 mil doses porque a população não procurou”, disse o secretário de Saúde durante a entrevista no podcast.

Pascoal lembrou que o papel do Estado é distribuir as doses aos Municípios e fez um apelo para a população vacinar não só contra a gripe. Ele citou a campanha de vacinação da poliomielite, que segue em andamento no Acre e teve baixa procura.

Assista a entrevista na íntegra: