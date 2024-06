Maria Casadevall diz que assumiu namoro com homens por pressão

Maria Casadevall disse publicamente que é lésbica em 2020 e, desde então, namora a musicista Larissa Mares. A atriz afirmou que assumiu namoro com homens por conta da pressão social e que sentiu algo “fora do tom” com os relacionamentos. Ela namorou Caio Castro entre 2012 e 2015.

“Não sabia nomear, mas sabia que alguma coisa estava meio fora do tom, fora do lugar”, contou, em entrevista à Marie Claire, quando questionada sobre o namoro com o ator.

Casadevall explicou que percebeu desde cedo que se sentia atraída por mulheres. “Por conta da heteronormatividade em que cresci inserida, sempre enxerguei a minha atração por homens como a ‘regra a ser afirmada’ e o meu desejo por mulheres como uma ‘experiência para ser vivida’”, declarou.

“Isso tem nome: heteronormatividade compulsória”, definiu a atriz.

Por fim, a atriz falou que só percebeu a situação aos 31 anos. “Através de muito afeto e letramento, compreendi que era só mais uma vítima da estrutura que nos obriga a enxergar a heteronormatividade como via única para o ‘sucesso amoroso’”, finalizou.