A ação de fiscalização aconteceu a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que recebeu a denúncia de que o atacado estava lavando produtos danificados pela enchente e vendendo aos consumidores. A situação foi comprovada pelo Procon. O nome do supermercado não foi divulgado.

A equipe registrou auto de infração e multou o estabelecimento. “Encontramos embalagens danificadas, sujas e até furadas”, destacou o diretor do Procon Municipal Rafael Gonçalves. O promotor de Justiça Alcindo Bastos, que recebeu a denúncia, alertou que os alimentos, embalagens ou produtos que tenham entrado em contato com água das inundações não podem ser comercializados, pois representam um risco à saúde humana.