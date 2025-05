Só love! Gladson é flagrado beijando empresária no baile da PMAC; ASSISTA E SAIBA QUEM É

O governador do Acre, Gladson Camelí foi gravado no último sábado (24), beijando a empresária Karol Queiroz durante o baile em alusão aos 109 anos da Polícia Militar do Estado (PMAC).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o gestor aparece convidando a companheira para uma dança e antes do início mostra para todos os presentes que está em um novo relacionamento.

O momento surpreendeu a todos que participavam do evento. No início do ano, o governador já havia sido flagrado em clima de romance com uma affair, e agora demonstra que a fila andou.

Karol Queiroz é empresária e atua com a venda para todo o Brasil de roupas femininas, possui ainda milhares de seguidores nas redes sociais.

Veja o vídeo: