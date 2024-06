MMA: lutadores acreanos são campeões do Shooto Brasil 123, no Rio de Janeiro; conheça

Dois lutadores acreanos foram campeões em um dos maiores torneios de MMA, o Shooto Brasil 123, realizado no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (21).

O acreano Wendel Almeida venceu Edilson Borges na categoria peso médio até 70kg por decisão unânime dos juízes. Essa foi a quinta vitória do acreano em eventos de MMA.

Já o segundo atleta do Acre, Breno Yuri superou Ivan Carlos Júnior na categoria peso combinado até 63 kg. Ele venceu a luta com uma finalização por mata-leão no terceiro round. A vitória foi a terceira do acreano no evento e segue com 100% de aproveitamento.

Os dois moram no Rio de Janeiro e tentam chegar no UFC, a principal organização de MMA do mundo.