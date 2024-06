Motociclista supostamente alcoolizado perde controle de moto e cai de ponte em Rio Branco

O motociclista Paulo Ricardo da Silva Maciel, 18 anos, ficou ferido após perder o controle da moto e cair de uma ponte na madrugada deste domingo (2), no km 6 do Ramal do Leonardo, na região da Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Paulo estava supostamente alcoolizado trafegando pelo Ramal do Leonardo, quando acabou perdendo o controle da moto e caiu de uma ponte.

Na queda, Paulo bateu a cabeça e sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) moderado, um endema na região frontal da cabeça, um sangramento ativo no nariz e escoriações pelo corpo todo.

Um morador que estava passando pelo ramal viu a moto caída e acabou resgatando a vítima debaixo da ponte, e colocou dentro do carro dele e foi em busca de socorro para o jovem.

O homem que encontrou a vítima ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Paulo Ricardo ao pronto-socorro em quadro de saúde estável.