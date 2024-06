Mulher morre e outras quatro ficam feridas após veículo bater em árvore

Uma mulher identificada como Rosa Maria Aparecida Quintão, 57 anos, morreu em um acidente de trânsito na RO-464, zona rural de Jaru (RO). O acidente aconteceu na manhã do último domingo (23) após o veículo, no qual Maria era passageira, perder o controle e bater em uma árvore.

Além da vítima, havia mais quatro mulheres no carro, todas irmãs, que foram socorridas e levadas ao hospital de Theobroma(RO), uma delas em estado grave.

De acordo com o registro de ocorrência, o carro era conduzido por uma das irmãs, quando, a cerca de 15 km de Jaru, a condutora perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com a parte lateral do carro em uma árvore.

Um policial à paisana foi a primeira pessoa a chegar ao local do acidente e tomou a iniciativa de retirar o cabo da bateria do carro para evitar um possível incêndio.

Em seguida, sinalizou para uma ambulância que estava passando pelo local, que socorreu e levou as quatro mulheres ao hospital municipal de Theobroma. Rosa Maria não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Três das quatro irmãs receberam alta do hospital de Theobroma e foram transferidas para outro hospital em estado estável, sem riscos. Já a quarta irmã foi transferida para o hospital de Jaru em estado considerado grave.

