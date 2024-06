Murilo Huff deve desembarcar no Acre em seu jatinho de R$ 33,6 milhões: conheça a luxuosa aeronave

A notícia de que o cantor sertanejo Murilo Huff adquiriu um novo jatinho da marca Cessna Aircraft movimentou a tarde desta quinta-feira (6). O modelo escolhido pelo cantor é o CJ 2 Plus, conhecido por sua alta performance e conforto, e avaliado em cerca de 6,4 milhões de dólares, aproximadamente 33,6 milhões de reais.

O jato, com design imponente na cor preta, se destaca no mercado pela eficiência e diversas funcionalidades, características que atraíram o cantor, segundo informações do portal LeoDias. Especialistas em aviação ressaltam que o CJ 2 Plus possui uma cabine 20% mais longa do que a média, proporcionando maior espaço e comodidade aos passageiros.

Antes de adquirir o novo modelo, Murilo Huff optou por vender sua aeronave anterior, demonstrando uma atualização significativa em suas escolhas de transporte aéreo. O novo jato será essencial para as longas viagens de suas turnês e projetos musicais, garantindo que o cantor possa se deslocar com rapidez e conforto entre os compromissos.

Murilo Huff tem show confirmado em Cruzeiro do Sul, na Expoacre Juruá, conforme anunciou o governador Gladson Cameli. O cantor será o responsável pela abertura da feira de agronegócios do Juruá, que começa no dia 31 de julho e se estende até o dia 4 de agosto. A expectativa é grande para a performance de Huff, que promete agitar o evento com seus sucessos.