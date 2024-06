“Não quero ser a maior”, reflete Anitta sobre a carreira

Bianca Andrade, a Boca Rosa, estreou um novo quadro nas suas redes sociais, Corre da Make, onde entrevista uma personalidade, enquanto a maquia. Anitta, que foi a primeira convidada, refletiu sobre a carreira e a vida pessoal com a influenciadora, afirmando que seu maior desejo é alcançar a felicidade. “Não quero ser a maior e nem a melhor”, disse.

“O trabalho engradece o homem. Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz”, revelou.

A Girl from Rio completou: “Eu não tô mais disposta a fazer as coisas que necessitam ser feitas para estar no topo. Estar no topo implica e exige várias coisas de mim que eu não estou mais disposta a fazer”.

Anitta alegou que, ultimamente, prefere manter a vida mais reservada e exibi-la, cada vez menos. “Para ser a artista mais falada, eu tenho que ficar mostrando 24 horas o meu dia no Instagram. Então eu não vou ser a mais falada, porque eu não quero mais mostrar 24 horas do meu dia no meu Instagram”, garantiu.

Ela prosseguiu: “O mundo continua girando se eu morrer amanhã. Só quero ter a certeza que se eu morrer amanhã, eu deixei algo incrível pras pessoas se inspirarem, serem melhores”.

A cantora, que está viajando com a turnê internacional Funk Experience, destacou que seu maior objetivo é deixar um legado além da música. “Eu quero sentir que deixei o mundo melhor do que como estava antes. Mas antes eu tinha essa vontade de deixar melhor pro mundo inteiro, hoje quero deixar melhor pra quem for possível na minha limitação”, finalizou.