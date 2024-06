Neymar Jr. e Bruna Biancardi: relembre histórico de infidelidades do casal

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão juntos novamente. A informação foi vazada por uma ex do jogador, que é amiga do casal. Em um comentário em uma página de fofoca no Instagram, Gabrily afirmou que o atleta está “em um relacionamento”. Eita!

O casal, que tem juntos a filha Mavie, estava separado após uma sequência de traições por parte de Neymar Jr. Relembre algumas a seguir.

Primeiras traições em 2022

Neymar e Bruna foram a público pela primeira vez em abril de 2022. Porém, a felicidade do início do casal duraria pouco. Isso porque logo dois meses após assumirem o seu romance para os fãs, rumores surgiram de que o jogador a teria traído em uma festa organizada por Vini Jr.

Na mesma época, outro rumor surgiu. Neymar organizou uma festa junina em sua casa, na qual também foi acusado de trair a namorada. Na ocasião, não só os amigos do jogador estavam presentes, como também a família de Bruna Biancardi. Porém, o casal negou fortemente os rumores, inclusive pedindo provas da internauta que espalhou a notícia.

Traições em 2023

A traição mais pública (e polêmica) entre Bruna e Neymar aconteceu em 2023, no Dia dos Namorados. Na época, o jogador encontrou a influenciadora Fernanda Campos no Dia dos Namorados, antes de celebrar a data com Bruna. Fernanda comprovou a situação por meio de vídeos e conversas entre os dois.

As acusações se tornaram tão públicas que Neymar Jr. chegou a publicar em suas redes sociais um pedido de desculpas à namorada, assumindo o seu erro. “Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei”, escreveu.

Também em 2023, na segunda parte do ano, o jogador virou alvo de mais uma acusação, dessa vez em uma festa na Espanha. Na ocasião, Bruna Biancardi, que estava grávida, se posicionou. “Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, publicou em suas redes.

Última acusação

Por fim, uma das mais recentes teria acontecido no fim do ano passado, após o nascimento de Mavie e depois da cirurgia do atleta no joelho. De acordo com Leo Dias, Neymar Jr. teria organizado uma festa de dois dias com amigos e familiares, onde uma fonte teria visto o jogador beijando uma loira misteriosa.

“Ele queria beijar todo mundo, dava estalinhos, falava gracinha”, acusou a fonte.