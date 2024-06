No Acre, casal gay comemora adoção de criança e TJAC realiza campanha; VEJA VÍDEO

Jackson Rodrigues e Luciano Nascimento, um casal acreano, estão vivendo um momento de grande emoção e realização após conquistarem o direito à adoção homoparental da pequena Sofia. Em vídeo emocionante postado nas redes sociais do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) nesta quinta-feira (27), o casal compartilhou um pouco da realidade que vivem desde a chegada da filha.

“Estavamos com um ano de casados e demos entrada no processo de adoção. Recebemos então a ligação de que havia uma oportunidade para nós e, no primeiro momento que tivemos, a Sofia dormiu nos nossos braços. Foi um momento mágico e impactante para nós”, compartilhou Jackson.

A chegada de Sofia transformou suas vidas, relata Luciano: “Estamos vivendo de forma muito natural. É isso que esperamos que a sociedade compreenda, que isso é natural. Estamos aqui para apoiar nossa filha em todos os momentos. Queremos que ela seja feliz e entenda que estaremos ao seu lado em todos os sonhos que ela decidir seguir.”

O casal celebrou o processo de adoção e afirmou que essa realização é um marco significativo em suas vidas, onde se encontram dedicados a proporcionar um lar cheio de amor e apoio para Sofia. Eles conseguiram comprar todos os itens necessários para a chegada da criança e estão ansiosos para viver todas as experiências que a paternidade lhes proporcionará.

Eles esperam que sua jornada inspire outras pessoas a considerarem a adoção homoparental como uma forma de construir famílias amorosas e solidárias, representando a diversidade e o amor familiar no Acre.

O TJAC fez campanha ao compartilhar o vídeo sobre a conquista do casal: “A adoção por casais homoafetivos é reconhecido desde 2015 no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, como adoção homoparental. Um direito que tem permitido que novas histórias de adoção sejam escritas, dando um novo caminhar para muitas crianças e adolescentes.”

Assista o vídeo:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

ContilNet e Sans Filmes transmitem ao vivo segunda noite do Festival da Macaxeira; assista: