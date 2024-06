O Cara da Euro: Mbappé é protagonista da França favorita ao título

— O que faz dele um dos melhores do mundo é o poder de decisão. Ele chama a responsabilidade nos jogos grandes, algo que a gente já vê nos treinos. Ele é um líder, tem muita influência no vestiário. O que mais me marcou foi logo quando cheguei, quando fomos campeões (da Supercopa da França), ele me chamou para levar a taça junto da torcida, para me conhecerem. Outras pessoas não fariam isso. É um jogador totalmente completo — comentou o zagueiro Beraldo, do PSG, ao ge.

Gols de Mbappé por temporada no Paris Saint-Germain

Atacante vive em 2023/24 o seu melhor ano no clube francês em quantidade de gols