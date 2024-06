Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O técnico Álvaro Pacheco vai para seu segundo compromisso à frente da equipe, depois de estrear com derrota no clássico contra o Flamengo. E terá que encontrar soluções para alguns problemas, em especial as ausências do zagueiro João Victor (suspenso) e do meia Dimitri Payet (machucado).

Onde assistir

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida (clique aqui).

o ge acompanha todos os lances da partida (clique aqui). Transmissão: Globo e Premiere.

Escalações prováveis

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

O treinador tem alguns desfalques para este jogo: Gustavo Gómez e Richard Ríos estão com as seleções paraguaia e colombiana, respectivamente, preparando-se para a disputa da Copa América. Endrick já se despediu, Luis Guilherme assinou com o West Ham, e Luan está de malas prontas rumo ao Toluca, do México. Ao menos, Piquerez não foi chamado pelo Uruguai para o torneio de seleções e está disponível para o jogo.