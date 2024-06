Pânico: trio armado invade casa, rouba e faz proprietário de refém em Rio Branco

Os criminosos Douglas Lopes de Souza, de 18 anos, Antônio Gabriel da Silva Santos, de 19 anos e Ismael Alves de Araújo, de 23 anos, pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, na madrugada desta sexta-feira (21), após invadirem uma residência no Ramal Catuaba, no bairro Belo Jardim 3, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição foi acionado via Centro de Operações Policiais (COPOM) para atender a uma ocorrência de roubo a residência no ramal catuaba, bairro Belo Jardim 3. Ao chegarem na estrada do Ramal da Usina, os policiais avistaram um veículo modelo Voyage, de cor preta, sem placa na frente, somente caracterizado como sendo de transporte por aplicativo.

Ao tentar realizar a abordagem do veículo, este evadiu-se do local, iniciando-se um acompanhamento pela guarnição. O veículo seguiu em alta velocidade por quebra molas do conjunto habitacional Cidade do Povo até o ramal da Judia, onde adentrou e logo após adentraram o Ramal do Açaí. Em função da poeira levantada pelo veículo em fuga, a guarnição perdeu o contato visual temporariamente, encontrando o carro abandonado com as portas abertas.

Os policiais seguiram a pé pela região de mata transpondo cercas e um córrego até localizar Douglas, escondido dentro do córrego. Com o apoio das guarnições da área, foi possível capturar Gabriel mais à frente e, após investigações adicionais localizaram Ismael, identificado como o motorista do veículo.

Foi encontrado no carro usado no crime, um rifle calibre. 22, com quatro com munições deflagradas e outras 23 intactas espalhadas na parte traseira do veículo juntamente com uma televisão de LED, duas motoserras, um vídeo game, gaiola, perfumes e pertences da vítima.

A Polícia informou a reportagem, que os três bandidos confessaram o crime, e que uma quarta pessoas havia fugido, com uma arma de fogo. Disse ainda, que Ismael já possui passagens pela sistema prisional e que estava aguardando para colocar a tornozeleira eletrônica, e que ele possui histórico criminal por roubo a um caminhão de cerveja.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Douglas, Antônio Gabriel e Ismael e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com os objetivos roubado, as armas de fogo e o veículo usado na ação criminosa, para ser tomada as medidas cabíveis.

Veja vídeo da operação: