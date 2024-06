Pé-quente: acreanas marcam presença em vitória do Flamengo nesta quinta no Maracanã; FOTOS

Em uma noite de quinta-feira (20) repleta de emoção, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1 no Maracanã, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo do time carioca contou com uma torcida especial: as influenciadoras acreanas Tayña Peres e Thalyta Souza, que estiveram presentes no estádio ao lado de suas famílias, trazendo sorte ao rubro-negro.

Vindas do Acre, Tayña e Thalyta marcaram presença no icônico estádio carioca, trazendo um toque especial à torcida flamenguista. Suas postagens nas redes sociais mostraram a alegria e a empolgação de estar no Maracanã, acompanhando de perto a partida que garantiu ao Flamengo a liderança da competição com 21 pontos.

Veja as publicações das influenciadoras e acompanhe a trajetória delas nas redes sociais para mais momentos especiais e bastidores dessa noite histórica no Maracanã: