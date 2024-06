PGE forma comissão organizadora de concurso para procurador no estado do Acre

A Procuradoria Geral do Acre (PGE-AC) divulgou a portaria que institui a comissão organizadora responsável por coordenar o próximo concurso público para o cargo de procurador de estado. A disposição está disponível na edição de segunda-feira (03) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A comissão organizadora é composta pelos seguintes membros:

– Paulo Jorge da Silva Santos – Presidente

– Lucas Grangeiro Bonifácio

– Thomaz Carneiro Drumond

– Pedro Augusto França de Macedo

– Alberto Tapeocy Nogueira

– Gerson Ney Ribeiro Vilela Júnior

Em abril, a PGE-AC já havia formado outra comissão com o objetivo de preparar o edital para os cargos de apoio do órgão.

Os próximos editais, que serão lançados em breve, oferecerão vagas não apenas para procuradores do Estado, mas também para diversas outras áreas. Entre as oportunidades previstas estão cargos administrativos, corpo técnico, analistas, auxiliares, além de posições no setor jurídico e de apoio especializado.