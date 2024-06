Polícia prende pré-candidato por financiar aborto de adolescente no Acre

Sérgio Souza, um servidor público e pré-candidato a vereador pelo partido União Brasil, conhecido como Lola, foi preso nesta sexta-feira (14), pela Polícia Civil de Porto Walter, no Acre. Ele é acusado de facilitar o aborto de uma adolescente de 13 anos, com quem teria mantido um relacionamento.

De acordo com o depoimento da jovem, Sérgio teria fornecido dinheiro para a compra de um medicamento abortivo e também teria dado remédios com essa finalidade. A jovem estava no sexto mês de gravidez quando abortou em casa no dia 1º de junho e, posteriormente, descartou o feto em um quintal próximo.

O corpo do recém-nascido foi encontrado por populares sendo devorado por cachorros e urubus, o que levou à investigação pela Polícia Civil. Após a descoberta, a adolescente revelou os detalhes do caso às autoridades.

O delegado José Obetanio informou que Sérgio Souza responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e indução ao aborto. A exumação do corpo do natimorto será realizada para confirmar a paternidade. “A declaração da menina é corroborada por um pagamento via Pix feito por Sérgio, apesar de ele negar as acusações”, afirmou o delegado.

Sérgio Lola, que tem mais de 40 anos, mora com a mãe e tem pelo menos cinco filhos, é pré-candidato pelo União Brasil, um partido que se posiciona contra o aborto. A adolescente envolvida foi levada para a Unidade Mista de Saúde de Porto Walter, mas posteriormente retirada do local por uma mulher.