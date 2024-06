Prefeito Mazinho parabeniza deputada federal Meire Serafim pela liberação de quase R$ 21 milhões para o Acre

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) parabenizou a deputada federal Meire Serafim (União Brasil) pela liberação de quase R$ 21 milhões para o Acre. O valor destinado para diversos municípios do estado inclui R$ 6,3 milhões para Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

De acordo com o prefeito, os recursos são frutos de todo um trabalho que a deputada Meire Serafim tem realizado em Brasília junto ao Governo Federal. “É extremamente gratificante ver a deputada trabalhar em prol do povo acreano e ver os resultados positivos do seu mandato beneficiando a população de vários municípios, em especial Sena Madureira”, destacou Mazinho.

Para o prefeito a população de Sena Madureira e sua gestão agradece imensamente o compromisso da parlamentar com o município, onde liberou mais de R$ 9,5 milhões para várias ações importantes no desenvolvimento dos serviços públicos do município nesse primeiro semestre do ano.

De acordo com a deputada outros municípios também foram contemplados com os recursos. “Encaminhamos também R$ 1.523.940,00 para Senador Guiomard, além de Feijó com R$ 1,8 milhão, Santa Rosa do Purus com quase R$ 600 mil e o Bujari que recebeu mais de R$ 256 mil”, informou Serafim.

Com mais de R$ 20 milhões liberados para o Acre, atendendo vários municípios e o governo do estado, a deputada Meire Serafim se destaca como a parlamentar da bancada acreana na Câmara Federal que mais liberou recursos no primeiro semestre do ano.