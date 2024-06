Primeira etapa do 16º Circuito Junino de Rio Branco acontece nesta semana; veja data

A Prefeitura de Rio Branco em conjunto com a Fundação Garibaldi Brasil, anunciou que realizará, o 16ª Circuito Junino de Rio Branco, o anuncio foi feito através das redes sociais da prefeitura em 17 de maio.

O evento será dividido em duas etapas no mês de junho e acontecerá em locais distintos na capital do Acre, confira as datas:

1ª Etapa:

Dias – 13, 14, 15 e 16 de junho na Praça da Revolução as 18h

2ª Etapa:

Dias – 21, 22 e 23 de junho no Quadrilhódomo as 18h

Veja o anúncio na integra:

Prepare-se para vivenciar o encanto do 16° Circuito Junino de Rio Branco! Mergulhe na cultura e na tradição junina com danças e muita animação.