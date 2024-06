Professor é denunciado por mandar vídeos se masturbando para estudante

Um professor foi denunciado após enviar vídeos se masturbando para um aluno de 16 anos em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. O pai do aluno, ao se deparar com as mídias, fez a denúncia à Polícia Civil, que confiscou o celular e o notebook do professor durante o mandado de busca e apreensão, ocorrido na segunda-feira (11).

O professor trabalhava na Escola Estadual Nereu Ramos lecionando as disciplinas de Inglês e Português em Caráter Temporário (ACT). Apesar de não dar aula à vítima, o educador tinha o contato do menino em suas redes sociais.

De acordo com o pai do jovem, além dos vídeos enviados em visualização única pelo Instagram, o professor também enviou fotos ejaculando para o menor de idade.

Em entrevista ao site G1, Rodrigo Ramos, pai do aluno, afirma que o filho “só seguia o professor, como segue todos os professores, mas nunca teve contato com ele”.

“Ele manda foto sem camisa, pedindo para se encontrar e que não falaria para ninguém. Ele já manda os dois vídeos. E, na hora que meu filho abre o conteúdo, já começa a xingá-lo”, disse o pai.

Analisando o caso, a delegada Viviane Mattos, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), disse que o suspeito não foi interrogado até o momento.

A escola afirmou, em nota no último domingo (9), que o professor já foi afastado e a denúncia sobre o crime foi enviada para a 17ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). O caso será tratado como importunação sexual.