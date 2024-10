Sul-Americana: Corinthians e Racing empatam na ida da semifinal

Ficou para a Argentina. Na noite desta quinta-feira (24/10), Corinthians e Racing se enfrentaram na Neo Química Arena e empataram em 2 x 2, em partida de ida da Copa Sul-Americana.

Agora, os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31/10), às 21h30, no El Cilindro, para definir o segundo finalista. Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a campo na segunda-feira (28/10), para visitar o Cuiabá.

E quem esperava um Racing retraído por jogar fora de casa, acabou se surpreendendo. Logo aos seis minutos de jogo, Salas encobriu Hugo Souza e calou a arena do Timão. Mas os donos da casa não sentiram o gol e chegaram ao empate cinco minutos depois.

Em boa jogada de Memphis Depay, Yuri Alberto tocou com classe por cima do goleiro para decretar a igualdade no placar. E dos pés do camisa 9 veio a virada: em belo chute de fora da área, o centroavante virou a partida, levando a fiel torcida ao delírio e o Corinthians com a vantagem para o segundo tempo.

Porém, quem torcia pelo terceiro gol do time mandante se frustrou com o empate dos visitantes. Aos 10 minutos, Martirena Torres partiu do meio de campo, driblou dois jogadores do Corinthians e chutou cruzado, sem chances para Hugo Souza.

O jogo seguiu com o Corinthians tentando a virada, mas mesmo empurrado por sua torcida, o clube brasileiro amargou o empate em casa.