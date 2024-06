“Proteger o meio ambiente é salvar vidas”, diz acreana Marina Silva em pronunciamento à nação

No cenário nacional, uma voz de destaque ergue-se mais uma vez em defesa do meio ambiente. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva e figura central na discussão sobre sustentabilidade, fez um pronunciamento de grande importância na noite de ontem, em rede nacional, nesta terça-feira (4), convocando os brasileiros à reflexão e ação em prol da preservação ambiental.

Reconhecida por sua longa trajetória dedicada à proteção da natureza, Marina Silva aproveitou a ocasião próxima ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5) para lançar um chamado urgente.

Em seu discurso, Marina destacou a relação intrínseca entre a estabilidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas, enfatizando que a proteção dos recursos naturais é fundamental não apenas para o bem-estar das comunidades, mas também para a sustentabilidade econômica do país.

Em um trecho marcante de seu pronunciamento, Marina ressaltou: “Proteger o meio ambiente é salvar vidas, é garantir o bem-viver para ribeirinhos, pequenos comerciantes, moradores das periferias, comunidades tradicionais e pessoas que vivem em áreas de risco.” Essa frase resume o cerne da mensagem da ex-ministra, evidenciando a interdependência entre a saúde do ecossistema e o bem-estar humano.

Marina Silva destacou a importância do lançamento de um plano nacional para o enfrentamento da emergência climática, que será focado principalmente nos municípios e áreas de maior risco. Esse plano visa estruturar a capacidade do governo para lidar com o pré-desastre, fortalecendo ações de análise de risco, prevenção e preparação diante da urgência em reverter os índices de desmatamentos no Brasil, que tem impacto direto no clima.

Além disso, Marina Silva abordou os impactos cada vez mais severos das mudanças climáticas, citando eventos climáticos extremos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que trouxeram sofrimento para milhares de famílias, especialmente as mais vulneráveis.

Destacando também a importância da ação conjunta, Marina fez um apelo à solidariedade e ao engajamento de todos os setores da sociedade na busca por soluções para os desafios ambientais que enfrentamos. Ela também enfatizou o papel do governo na implementação de políticas eficazes de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, incluindo medidas para reduzir o desmatamento e os incêndios florestais.

A ex-ministra finalizou seu pronunciamento com uma visão otimista para o futuro, destacando a importância da COP30 em Belém/PA no próximo ano como uma oportunidade para o Brasil demonstrar seu compromisso com a construção de um futuro sustentável e próspero para todos os brasileiros.

Assista o pronunciamento de Marina Silva: