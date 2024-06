Rafa Justus sobre plástica antes dos 18 anos: “Aumento na autoestima”

Rafaella Justus, 14, usou as redes sociais para responder o comentário de uma internauta sobre suas cirurgias plásticas. Em fevereiro, a filha de Ticiane Pinheiro, 47, e Roberto Justus, 69, realizou uma rinoplastia e corrigiu o desvio de septo.

Além disso, a adolescente passou por uma cirurgia ortognática para reposicionar ossos da mandíbula, do queixo e maxilar. Agora, Rafaella foi novamente questionada nas redes sociais sobre o motivo dos procedimentos estéticos.

“Porque a cirurgia do nariz agora? Poderia ser com 18 ou mais. Você é uma criança ainda”, escreveu uma seguidora. Foi então que Rafa explicou a sua decisão, que, segundo ela, contou com apoio total dos pais.

“Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que eu queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida”, disse. Ela ainda concluiu em resposta ao comentário: “Não importa a idade. Importa a felicidade”.

Rafaella Justus nasceu com uma malformação no crânio e nas redes, já afirmou que ignora comentários ofensivos. No ano passado, ao responder dúvidas dos seguidores, ela declarou: “Não vou deixar de ser quem eu sou por causa dessas pessoas que preferem criticar a minha vida ao invés de cuidar da delas”.

“Eu mantenho minha mente sempre aberta, tomando cuidado para não levar para o lado pessoal, pois eu prefiro não ligar, e seguir em frente com a cabeça erguida sempre”, concluiu.