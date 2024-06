Saiba quem é Daniel Belleza, músico que morreu aos 50 anos

“Queridos amigos e familiares, é com profunda tristeza que escrevo para comunicá-los que o meu marido, Daniel Belleza, faleceu na noite de ontem. Como era sua vontade, ele se foi em paz, dormindo e com tranquilidade”, relatou Bruna. Ela ainda passou informações sobre o velório, que acontece nesta sexta, no Cerimonial Pacaembu.

“Se você conhece alguém que gostaria de estar presente em nossa despedida, por favor, compartilhe o horário e o local. Minha rede virtual é curta e não serei capaz de avisar todos os interessados. Obrigada!”, concluiu.

Daniel fazia parte da banda Daniel Belleza e Os Corações Em Fúria. O grupo tinha influências do punk e do glam rock e foi um dos grandes nomes no cenário do rock alternativo dos anos 2000, em São Paulo. Ele também tinha uma carreira solo e chegou a lançar o projeto “Canções para crianças de todas as idades”, em 2013. Em 2015, ele também lançou seu segundo álbum.

Casado com Bruna, ele deixa três filhas: Ultra, Yoko e Polly. Atualmente, ele vivia com elas no interior de São Paulo.

O guitarrista do grupo, Johnny Monster, lamentou a morte do amigo e fez uma homenagem. “Meu amado Daniel, foi uma felicidade sem tamanho caminhar ao seu lado. Estou com o coração partido hoje, mas um coração em fúria sempre resiste né, bate forte. Te amo muito. Obrigado por tantas alegrias em minha vida. Obrigado por ter me trazido a @anneminvi, que você tanto amava. Obrigado por esses garotos aí da foto, nós seremos sempre os seus garotos, prontos para te seguir. Vai com Deus, seja ele o que for, e até qualquer hora”, escreveu.

O também guitarrista Joe Klenner prestou sua homenagem. “Amo muito. Descansa em paz, Daniel Belleza, meu eterno irmão…. Obrigado por tudo, foi uma honra e um orgulho caminhar junto a você”.