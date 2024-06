Salário na conta! Governo inicia pagamento de servidores com novo reajuste

Os servidores públicos do estado do Acre, sejam eles ativos, aposentados ou pensionistas, começaram a receber, a partir desta quarta-feira (26), o pagamento do salário de junho e a parcela do Reajuste Geral Anual (RGA), de 5,08%.

Em comparação com o mês anterior, o acréscimo total foi de R$18,6 milhões, e até o ano de 2026, o aumento acumulado chegará a 20,32%. Mesmo com o aumento nos gastos, o estado se mantém dentro dos parâmetros referidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

“A pandemia de covid-19 trouxe muita preocupação para a economia mundial, e não poderia ser diferente aqui no estado. Mesmo diante disso, conseguimos superar esta crise e, com muito empenho, conseguimos garantir este reajuste. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação, principalmente para assegurarmos esta importante valorização dos nossos servidores públicos, que merecem respeito e contam com a minha admiração pessoal”, disse o governador do estado, Gladson Cameli

Um auxílio alimentação também foi implementado aos servidores do estado, com valores que variam de R$420 e R$500. “Como eu sempre digo, os servidores públicos são a joia da coroa, que é o nosso Estado. São eles os responsáveis por levarem os mais diversos serviços à nossa população. Por toda a importância que eles representam para o desenvolvimento do Acre, o governo continuará comprometido não só com a valorização, mas também em dar melhores condições de trabalho para todos eles”, reforçou o governador