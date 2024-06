‘Super-homem’ sobrevoa Rio Branco e imagens viralizam nas redes; VEJA O VIDEO

É um pássaro? É um avião? Não, é o super-homem sobrevoando a capital acreana! Um vídeo publicado nas redes sociais no último domingo (23) chamou atenção pela criatividade. O filmmaker Márcio Garcia realizou filmagens com seu drone nos céus da capital acreana, mas dessa vez, com um acessório diferente, um brinquedo do Superman.

Internautas brincam com a situação, fazendo até mesmo trocadilhos com o nome do estado. “Acreville!”, exclamou um dos comentários. Outro disse ainda que, caso tivesse o equipamento necessário, teria reproduzido a mesma cena. “Coisas que eu faria se tivesse um drone”, disse ele.

Garcia diz que já tinha essa ideia em mente há meses, mas que não tinha conseguido achar um boneco que funcionasse junto ao drone e a posição na câmera, até que durante uma viagem à São Paulo encontrou a peça usada.

“Às vezes a gente acha alguma miniatura, mas é muito muito diferente do personagem. Quando eu estive em São Paulo, encontrei o Superman. Cheguei aqui e demorei pra fazer, até que ontem tive um tempo à tarde e comecei a montar e fazer a adaptação para enquadrar a câmera nele. Pensei em fazer na bandeira porque é como se tivesse o Superman voando no Acre”, contou ele.

Ele diz que a ideia era só fazer um vídeo do personagem voando, mas que evoluiu para fazer ele voando em um local conhecido da cidade, juntamente com falas do Clark Kent, a identidade civil do herói, em cima das filmagens.

“Porque não fazer em um lugar conhecido, em um cartão postal do Acre, que além de dar mais engajamento, vai trazer essa perspectiva de um personagem famoso e que salva o mundo aqui. Na hora de editar, eu coloquei um áudio que demonstra mais ainda do Superman”, explicou.

Garcia diz ainda que não esperava o alcance que a publicação alcançou. Atualmente, o vídeo conta com mais de 80 comentários, 300 compartilhamentos e quase 50 mil reproduções.

Veja abaixo o vídeo na íntegra: