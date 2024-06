Suposto affair de Preta Gil, O Kannalha assiste a show da cantora

Preta Gil se apresentou nessa sexta-feira (28/6) com o grupo Sambay, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e foi prestigiada por Darnlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha. O cantor baiano é apontado como affair de Preta desde o início deste ano.

Os boatos ganharam ainda mais força durante o Carnaval, quando os dois apareceram juntinhos no Camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil. O suposto casal também esteve no show do pai de Preta no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Embora tenha deixado comentários recentes nas publicações do artista, Preta Gil garante que segue solteira após a polêmica separação com o ex, Rodrigo Godoy.