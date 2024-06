Técnica de enfermagem ‘foge’ do marido para curtir Festival da Macaxeira: “Dei leitinho do Abel”

Na noite desta quarta-feira (26), Hellane Ribeiro, moradora do bairro do 15 e técnica de enfermagem, aproveitou a primeira noite do 1º Festival da Macaxeira em Rio Branco. Em entrevista exclusiva para a coluna de Douglas Richer no ContilNet, Hellane revelou que precisou “fugir” do marido para curtir o evento com as amigas.

Casada há 22 anos e mãe de dois filhos, Hellane elogiou a organização do festival, destacando a diversidade das atrações e a animação do público. “Está muito bem organizado, só achei caro um copo sujo. Eles realmente capricharam. Eu bebi caipirinha, mas a cerveja achei cara. Está tudo muito legal porque tem macaxeira no balde,” comentou.

Veja o vídeo da acreana com as amigas:

A segurança do evento também foi destacada por Hellane, que relatou ter presenciado apenas uma confusão. “Foi bem tranquilo, só vimos uma briga,” relatou.

Para aqueles que não puderam comparecer ao festival, Hellane deixou um recado encorajador: “Um evento sensacional, quem não foi está perdendo. Muito bem organizado, ainda dá tempo porque vai até o final de semana. Tem várias atrações locais, muito divertido, gente animada. Vão, fujam dos maridos que não deixam vocês irem. Eu fui e voltei, e ele nem percebeu. Só dar um leitinho do Abel.”

Com a macaxeira na mão, a acreana fez o produto seu karaokê na noite:

Hellane também refletiu sobre sua decisão de “fugir” para o festival: “Sabe, eu gosto de curtir a vida. Temos que viver o hoje. Meu marido é muito carrancudo. Somos casados há 22 anos e ele não aprendeu a viver,” finalizou.

O 1º Festival da Macaxeira continua até o final de semana, prometendo mais atrações e momentos de diversão para o público acreano.