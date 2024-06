Turista escapa de ataque de tubarão dando socos na cabeça do animal

Damiana Humphrey, de 19 anos, estava de férias com a família em Galveston, Texas, quando foi atacada por um tubarão. A jovem, originária de Oklahoma, entrou no mar e foi mordida na mão esquerda pelo predador. Em resposta, Damiana socou o tubarão na cabeça, conseguindo se livrar e correr para a areia com seus irmãos. O tubarão tinha cerca de um metro e meio, mas a espécie não foi identificada.

“Quando eu estava me virando, um tubarão agarrou minha mão”, disse ela à FOX26 Houston. “Olhei para baixo e havia um tubarão preso na minha mão. Então comecei a socá-lo. Essa parte está meio embaçada para mim”, completou ela.

Damiana foi levada às pressas ao hospital e passou por uma cirurgia para reparar quatro tendões rompidos na mão. Ela terá que descansar e fazer fisioterapia. Apesar do susto, Damiana está aliviada por não ter sido pior.

O International Shark Attack File revelou que em 2023 a Austrália liderou em mortes por tubarão, com quatro, enquanto os EUA tiveram o maior número de ataques, totalizando 36, resultando em duas mortes.