Vai comemorar o dia dos namorados em casa? Circuito Gastronômico traz diversas receitas

Dia dos namorados tá chegando e nem sempre estamos animados pra sair de casa, né? Ou às vezes o rolê fica fora do nosso orçamento, quando cai no meio da semana fica muito corrido ou puxado, então o circuito gastronômico resolveu trazer pra você algumas das nossas receitas, pra te inspirar a fazer um almoço ou um jantar bem legal pro seu Love e aproveitar esse dia especial no conforto do seu lar.

Filé de coxa com molho de mostarda e arroz com coentro e limão – receita super prática e cheia de sabor!

Filé ao molho de vinho – um toque requintado ao seu jantar, sem perder a praticidade!

Ossobuco ao vinho com polenta – um prato forte, com preço bom e um sabor único!

Isca de peixe empanada na farinha de tapioca – um bom petisco!

Risoto de camarão e alho poró com dendê e leite de coco – receita maravilhosa pra você que aprecia frutos do mar!

5 dias para um risoto perfeito – seguindo essas dicas você escolhe o sabor do seu risoto e não tem mais erro!

