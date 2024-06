VÍDEO: homem morre após bater de frente com carreta na BR-364; motorista emociona web

Na manhã deste sábado (08), um trágico acidente ocorreu na BR-364, próximo à saída de Ji-Paraná em direção a Presidente Médici. O acidente resultou em uma vítima fatal.

Segundo relatos de testemunhas, um veículo de passeio modelo HB20 trafegava de forma irregular, realizando manobras em zig-zag na pista. Em um momento de descontrole, o HB20 invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com uma carreta que vinha no sentido oposto. O impacto da colisão foi tão forte que a carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

O HB-20 ficou completamente destruído no acidente. O condutor do veículo, identificado como Marcos Roberto Fernandes, proprietário da empresa AgroTop, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Em contraste, o motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves e foi rapidamente levado ao hospital para receber atendimento médico.

As autoridades foram acionadas e estão agora investigando as circunstâncias que levaram ao acidente. Informações preliminares apontam para a condução irregular do HB-20 como uma possível causa, mas uma investigação completa está em andamento para determinar todos os fatores envolvidos.