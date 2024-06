VÍDEO: Veja momento que motociclista perde o controle, bate em placa e morre em Rio Branco

O motociclista Francisco da Silva Paz, de 39 anos, morreu vítima de acidente de trânsito, na madrugada desta sexta-feira (7), na rotatória da Corrente, na Rodovia AC-40, no loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Francisco trafegava em um motocicleta modelo Titan de cor preta, no sentido bairro-centro, quando de forma inesperada perdeu o controle e subiu no canteiro da rotatória da Corrente, colidindo contra uma placa de sinalização. O capacete saiu de cabeça da vítima, que em seguida caiu sobre o asfalto.

No impacto, o homem teve múltiplas fraturas pelo corpo e Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo, com otorrinolaringologia (sangramento pelo ouvido) e teve um afundamento de crânio na parte da testa.

Populares que passavam no local ainda tentaram ajudar a vítima, acionaram o Policiamento de Trânsito, que fica a poucos metros do local do acidente, e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local com duas ambulâncias, um de suporte básico e outra avançada, que chegaram em cerca de 1 minuto e começaram a dar os primeiros atendimentos e tentaram por cerca de uma hora estabilizar o quadro gravíssimo do motociclista, mas ele acabou morrendo dentro de uma das ambulâncias.

Após a declaração de óbito, o corpo de Francisco foi levado direto para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos e depois será liberado para a família fazer velório e sepultamento.

O local do acidente foi isolado e para a perícia, porém, as causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a suspeita é que Francisco tenha dormido enquanto pilotava a motocicleta dele.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Rio Branco.

Confira o momento: