Vídeo viral flagra motoboy escondendo placa ao passar por radar em Rio Branco; assista

O motoboy Rian Alves, de Rio Branco, ganhou destaque nas redes sociais após publicar um vídeo na última quinta-feira (20) que rapidamente se tornou viral. No vídeo, Rian utiliza humor para mostrar situações inusitadas e frequentemente observadas nas ruas da capital acreana. Uma que chamou a atenção dos internautas foi o registro de um motoqueiro tentando esconder a placa ao passar em alta velocidade por um radar.

Com uma abordagem única, Rian não apenas destaca os equívocos comuns no trânsito, mas também utiliza seu talento para criar uma narrativa engraçada e acessível. O vídeo viralizou rapidamente, gerando uma onda de comentários e compartilhamentos entre os usuários das redes sociais.

A publicação atraiu uma grande atenção dos internautas, gerando uma onda de comentários e compartilhamentos. Utilizando uma câmera em seu capacete, ele consegue registrar até mesmo motoqueiros realizando manobras arriscadas, como “graus”, em vias públicas.

Não é a primeira vez que Rian se destaca com esse tipo de conteúdo. Regularmente, ele compartilha vídeos semelhantes que exploram os desafios e curiosidades do tráfego em Rio Branco, sempre com uma dose de diversão e criatividade. Seus seguidores e espectadores não apenas se divertem com as publicações, mas também encontram nelas uma forma leve de refletir sobre a convivência nas ruas da cidade.

Rian não só se firma como uma figura popular nas redes sociais locais, mas também reforça a importância do humor e da criatividade na comunicação digital. Através de seus vídeos, ele não apenas entretém, mas também estimula discussões sobre comportamento no trânsito e a importância da segurança viária, de uma maneira acessível e cativante.

Veja o vídeo: