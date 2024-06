WhatsApp GB vale a pena? Veja 6 motivos para não baixar o APK

O WhatsApp GB é uma versão modificada do aplicativo original da Meta. A alternativa, em formato APK, funciona como uma espécie de clone do app oficial, desenvolvida a partir do código-fonte original para o sistema Android. O software alternativo tem a mesma aparência do original, mas oferece funções extras não presentes no WhatsApp padrão, como a possibilidade de agendamento de mensagens e o envio de mais fotos que o permitido. Apesar de os recursos chamarem a atenção, o uso desse tipo de app oferece riscos à segurança do usuário, que fica exposto a malwares e vazamentos de dados. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista de seis motivos para não baixar o WhatsApp GB. Confira, a seguir, e saiba como se proteger.