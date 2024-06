Sem papas na língua, Zilu Godoi foi direta ao admitir para o titular do portal LeoDias que ela não “usava” Photoshop, ainda usa! A influenciadora abriu o jogo sobre o retoque de suas imagens durante o lançamento do seu podcast Café com Respostas.

Para a influenciadora, a grande diferença entre seus posts passados e atuais é a delicadeza de uma imagem sem edições escrachadas: "Não 'usava' [o aplicativo], eu uso! Agora eu consigo fazer um photoshop mais sutil…".