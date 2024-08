10 séries imperdíveis que estreiam em agosto de 2024 no streaming

Prime Video

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder – 2ª temporada (29 de agosto)

A continuação da série que se passa na Terra Média chega ao Prime Video. Nesta sequência, após a descoberta de seu retorno, Sauron, sem exército ou aliado, tentará construir os Anéis de Poder em sua jornada para subjulgar todos à sua vontade sinistra.

Batman: Cruzado Encapuzado – 1ª temporada (1 de agosto)

O Cavaleiro das Trevas ganha uma série animada. Na produção, a trajetória de Batman, sua formação como herói e detetive, ganha uma releitura, inspirada no clima noir da primeira metade do século 20.

Apple TV+

Bad Monkey (14 de agosto)

Andrew Yancy, personagem de Vince Vaughn, é um inspetor de saúde, após ter sido expulso do departamento de polícia de Miami. Diante de um mistério, mais precisamente um braço humano decepado, ele tenta recuperar sua vaga na polícia.

Pachinko – 2ª temporada (23 de agosto)

A sequência do seriado, baseado em um livro homônimo, segue a história arrebatadora e comovente de amor e sobrevivência ao longo de quatro gerações. A nova temporada divulgou o teaser, com Rosé, do Blackpink, cantando Viva la Vida, do Coldplay.

Netflix

De Volta aos 15 (3ª temporada) – 21 de agosto

A série protagonizada por Maysa e Camila Queiroz chega ao fim. Na última sequência, um bug no Floguinho leva Anita, dessa vez, de volta aos 18 anos. Além de encarar a vida na faculdade, ela descobre que tem mais alguém viajando no tempo e ditando as regras.

Emily em Paris (4ª temporada) – 15 de agosto

A vida de Emily em Paris é puro drama, mas ela está disposta a tomar decisões ousadas para conseguir tudo o que quer e conquistar o homem dos seus sonhos.

Disney+

Vidas Bandidas – 21 de agosto

A produção com Juliana Paes misturas drama e ação. A atriz vive Bruna, uma chefe de quadrilha que assalta turistas no Rio de Janeiro .

Only Murders in the Building (4ª Temporada) – 27 de agosto

O seriado, com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, chega a quarta temporada e segue ironizando o mundo dos podcasts de true crime. A nova sequência terá a participação de Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy e Meryl Streep.

Somos os Que Tiveram Sorte – 7 de agosto

Baseado em livro homônimo, a série conta a história de uma família judaica, perseguida pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.Max

Cidade de Deus: A Luta Não Para – 25 de agosto

Baseada na obra do escritor Paulo Lins, o spin-off se passa 20 anos depois dos acontecimentos do longa-metragem, no começo dos anos 2000. A partir das memórias de Buscapé (Alexandre Rodrigues), a produção retrata o impacto dos conflitos entre policiais, traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade.