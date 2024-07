Nesta sexta-feira, a produção de A Fazenda 16, da Record TV, decidiu mudar as regras após a prisão do ex-A Grande Conquista Fellipe Villas. O policial foi desclassificado após infringir normas militares e detido logo após a sua saída. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Militar do Espírito Santo, que foi cumprido pela Polícia Militar de São Paulo.

A coluna Fábia Oliveira soube, com exclusividade, que para que não ocorrer mais sanções como essa, que determinem que o participante seja desclassificado, o reality rural irá exigir alguns documentos a mais, como atestado trabalhista; ⁠criminal; cível; antecedentes criminais e ⁠certidões federais. O atestado trabalhista, será para constatar que a empresa de cada artista não deve nada a ninguém, inclusive a funcionários. A ideia é evitar qualquer participante seja retirado por ações criminais, cíveis ou trabalhistas. Eita! No caso de Villas, ele não havia sido liberado pela Polícia Militar do Espírito Santo para participar da atração. Após um processo interno, o rapaz precisou deixar a competição e foi encaminhado à Polícia Militar para os devidos esclarecimentos.