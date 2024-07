“A gente teve nossas intimidades”, diz Kevelin Gomes sobre Yuri Lima

Nesta quinta-feira (11/7), Kevelin Gomes quebrou o silêncio e deu detalhes de sua relação com Yuri Lima, namorada de Iza. A produtora de conteúdo adulto foi apontada como pivô da separação do ex-casal, após vir à tona conversas extraconjugais entre ela e o jogador de futebol.

“As fotos que estão circulando são antigas, eu não me encontrei com a pessoa depois que ela assumiu um relacionamento, mas a gente manteve, sim, nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade”, disse para Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, quadro do Balanço Geral, exibido na Record TV.

Kevelin aproveitou para esclarecer que não esteve pessoalmente com o volante do Mirassol: “Eu trabalho com isso, estava sendo só recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de relação, só o interesse, a reciprocidade, como dois adultos. Eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Eu tô muito chateada com tudo isso”.

A moça prosseguiu: “Para deixar claro, eu nunca o procurei, nunca mandei mensagem pra essa pessoa. Sou uma pessoa livre, uma pessoa solteira, independente. Tenho uma vida equilibrada, minha família e eu jamais faria alguma coisa que desequilibrasse isso”.

A baiana afirmou que não se importa com os julgamentos sobre seu trabalho nas plataformas para maiores de 18 anos e ressaltou que não quis magoar ninguém. “Ferir um casamento, afetar uma gravidez, jamais seria da minha índole. E tudo bem eu ter o meu trabalho, as minhas práticas, eu não me envergonho disso, porque foi o que tornou essa mulher que eu sou hoje”, pontuou.

Kevelin completou: “Agi conforme nossa intimidade, conforme a gente conversava e, de verdade, eu sinto muito por isso ter chegado nesse nível. Não tenho conhecimento sobre negociação, não houve encontros, não sou amante de ninguém”.

Por fim, Kevelin Gomes deu a entender que está arrependida da interação com Yuri Lima, enquanto o atleta ainda estava comprometido com Iza e aproveitou para pedir perdão pela atitude:

“Peço desculpas a todos, do fundo do meu coração, e espero que tudo possa se resolver. Me sinto envergonhada diante das circunstâncias. Não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou, nesse nível. Minhas sinceras desculpas. A todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito”, concluiu.

Assista a declaração de Kevelin Gomes sobre Yuri Lima, namorado de Iza: