Acre reduz casos de stalking, mas número de violência psicológica aumenta quase 40%

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2024, referente aos dados obtidos no ano de 2023, foi publicado recentemente e através dele é possível observar uma queda no número de casos de stalking contra mulheres no estado.

O stalking se configura por perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

No Acre, em 2022, foram registrados 230 casos categorizados como stalking, enquanto em todo 2023 foram apenas 221, o que representa 53,3 casos a cada 100 mil mulheres, configurando uma queda de 3,9% nos números dos casos, se juntando ao Mato Grosso do Sul como os únicos dois estados do país que tiveram redução.

A fins comparativos, o estado teve uma diferença de 38,4% entre os dados percentuais relativos ao Brasil como um todo, já que em solo acreano houve redução de 3,9%. Já nacionalmente, o crescimento foi de 35,5%.

Apesar da queda nos casos de stalking, os de violência psicológica anotaram uma alta de 39,5%, acima da média nacional, que é de 33,8%. Em números totais, o estado saiu de 271 casos durante o ano de 2022, para 378 em 2023, com 107 a mais do que no período anterior.